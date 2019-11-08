Salihli OSB’de 30'uncu firmaya yer tahsisi yapıldı

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etapta bulunan sanayi parsellerine yatırımcıların yoğun ilgisi artarak devam ederken talepte bulunan 30. firma olan Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.ye 62,5 dönüm yer tahsisi yapıldı.

Salihli OSB 2. Etaptaki 887 dönüm sanayi parseli için 29 firmayla sözleşme imzalandığını ve yeni tahsis yapılan Vergo Enerji ile birlikte toplamda 30 firmaya yer tahsisi yaptıklarını açıklayan Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak yeni fabrika ve işletmelerle birlikte Salihli’de işsizliğin de önleneceğini vurguladı.

Yatırımcıların ilgi odağı olan Salihli OSB’ye başvuru talebinde bulunan Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. Ş ile yer tahsis sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen törende, Salihli OSB 2. Etap sanayi parselleri için başvuru talebinde bulunan Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Taşkın ile Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında arsa tahsis sözleşmesi imzalandı. İmza töreni sonrasında kendilerine her konuda yardımcı olan Belediye Başkanı ve Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür eden Taşkın, “Salihli OSB’de 62,5 dönüm arazi üzerinde 2020 yılı ortasında kuracağımız fabrikada 400 kişilik istihdamla çelik konstrüksiyon üretimi yapacağız. Türkiye’de ve dünyada enerji sektörünün önde gelen firmalarından olan Vergo Enerji olarak Salihli OSB’yi tercih ettik. Şirketime ve Salihli’ye hayırlı olsun” dedi.

Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu’nun da katıldığı görüşme sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, arsa tahsisi yapılan 30. firma olan Vergo Enerjinin kuracağı fabrikada 400 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, “Öncelikle imzaladığımız sözleşme yatırımcımıza, Vergo Enerjiye ve Salihli’mize hayırlı olsun. Kurulacak fabrika sayesinde yeni iş kapıları açılacak. Yatırımcılar için önemli bir istihdam merkezi haline gelen Salihli OSB, bizimle birlikte emin adımlarla daha da gelişerek büyüyor. Hem Belediye Başkanı hem de OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak yatırımcılarımızı Salihlimize davet ediyorum” diye konuştu.

MANİSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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