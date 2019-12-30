Spil Dağı zirvesi beyaza büründü

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MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'na, mevsimin ilk karı yağdı. Milli parkta bulunan, 1517 metre yükseklikteki bungalovların çatıları da beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle Spil Dağı Milli Parkı'na, mevsimin ilk karı yağdı. Dağın yamaçları, beyaza bürünürken, 1517 metre yüksekliğindeki milli parkın zirvesinde kar manzarası ortaya çıktı. Milli parktaki kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreyi buldu. Dün gece başlayan kar yağışının bugün bölgeye gelenler, Spil Dağı'na çıktı. Milli parktaki evlerde kalıp, manzarayı seyretmek isteyenlerin sayısı da arttı. Bungalovların çatıları da beyaz örtüyle kaplandı. Milli parktaki orman köşklerinin işletmecileri ise yılbaşı için doluluğun yüzde 100'e ulaştığını söyledi.



MANİSA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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