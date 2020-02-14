Kore Gazisine son görev

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Rahatsızlığı sebebiyle 79 yaşında vefat eden Kore Gazisi Osman Çelik, Vali Ahmet Deniz’in de katıldığı törenle ebediyete uğurlandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Tepecik Mahallesinde düzenlenen törene Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı P. Albay Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Deniz, merhum Çelik’in tören alanında bulunan yakınlarını ziyaret ederek taziyelerini iletti.

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