MTB Anadolu Lisesi öğrencileri Teknokent’i inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MTB Anadolu Lisesi öğrencileri Teknokent’i inceledi

İHA

Manisa Ticaret Borsası'nın Manisa'ya kazandırdığı Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesinin, proje grubu öğrencileri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni (Teknokent) ziyaret etti. Okul bünyesinde oluşturulan 'Pars Bilişim Kulübü' öğrencileri, ziyarette Teknokent, girişimcilik, geleceğin meslekleri, bilginin bireysel ve ulusal kalkınmaya dönüşümüne yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu.

MTB Anadolu Lisesi öğrencileri Teknokent’i inceledi

Manisa Ticaret Borsası’nın Manisa’ya kazandırdığı Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesinin, proje grubu öğrencileri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni (Teknokent) ziyaret etti. Okul bünyesinde oluşturulan ‘Pars Bilişim Kulübü’ öğrencileri, ziyarette Teknokent, girişimcilik, geleceğin meslekleri, bilginin bireysel ve ulusal kalkınmaya dönüşümüne yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu.
Öğretmenler Samet Güleryüz, Erkan Geçitli ve Manisa Ticaret Borsası adına Genel Sekreter Mutlu Karakaş eşliğinde gerçekleşen ziyarette; 2019 yılında, ‘TUBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması’na Manisa’dan en fazla katılımı sağlayan, Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Proje Grubu Öğrencilerinin sorularını, Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Çipiloğlu ve Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş yanıtladı.

Projelerini anlattılar
Öğrenciler ziyaretlerinde, Teknokent Yönetimi’ne TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması’na katıldıkları üç mobil uygulama ve 3b tasarım projelerini tanıttı. Öğrenciler, aynı zamanda Teknokent’te yer alan şirketlerden bilgi alarak gelecek projelerde fikir alışverişi ve işbirliği konularında zemin oluşturdu. Öğrencilerin mobil uygulamaları Teknokent Yetkilileri tarafından beğenilirken, projelerin geliştirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi adına işbirliği yapma kararı alındı.
Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Çipiloğlu, Öğrencilere bölgenin Manisa için önemini anlattı. Çipiloğlu, öğrencilerin ürettiği mobil uygulamalar hakkında da bilgi alarak, projelerin geliştirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi adına bölgede ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.
Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş da Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Öğrencilerini, proje üretimine verdikleri önem ve bunu TÜBİTAK Yarışmalarına taşımış olmaları dolayısıyla kutladı. Prof. Aktaş, “Pars Bilişim Kulübü öğrencilerimizin mobil uygulama ve 3b tasarım projelerinin TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye alınacağından umutluyuz, ayrıca bize aktardıkları proje fikirleriyle TEKNOFEST’e de katılmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.
Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Proje Grubu öğrencileri öğretmenleri Samet Güleryüz ve Erkan Geçitli de gezinin organize edilmesini sağlayan Manisa Ticaret Borsası Yönetimine ve kendilerini ağırlayan Teknokent Yönetimi’ne teşekkür etti.

“Desteğimiz devam edecek”
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da Manisa Ticaret Borsası Üyeleri ve Yönetiminin katkılarıyla 2010 yılında eğitimöğretime açılan Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesine çok önem verdiklerini ve okula desteklerinin süreceğini ifade etti. Başkan Özkasap, “Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisemiz 6 dönem mezun vermiş son derece başarılı bir okuldur. Okulumuzun geçtiğimiz yıl puan aralığı 8997 seviyesine kadar çıkmış durumda. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz hukuk, mimarlık, mühendislik gibi pek çok gözde fakülteye rahatlıkla yerleşiyorlar. Ayrıca Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisemiz kabul edilmiş ve yürütülmekte olan 4 Erasmus projesiyle bu alanda Manisa’nın tek okulu olma özelliğine sahiptir. Bizim de Manisa Ticaret Borsası olarak okulumuza olan desteğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

“Köprü olacağız”
Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Pars Bilişim Grubu Öğrencilerinin Teknokent’e yaptığı inceleme ve bilgilenme ziyaretini çok önemsediklerini kaydeden Başkan Özkasap, “Manisa Ticaret Borsası olarak, öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması ve genç zihinlerin ürettiği projelere destek olmak amacıyla, kurumsal köprü olmayı sürdüreceğiz. Teknokent ile tanışma ve burada yaptıkları incelemeler bir adımdı. Bundan sonra okulumuz ve Teknokent arasında daha iyi ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacağız” diyerek okulun proje grubu öğrencilerini de kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demirköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 1,5'a düştü
YEREL HABERLER Demirköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 1,5'a düştü
Yunusemre’den üniversite kampüsü içine yol
YEREL HABERLER Yunusemre’den üniversite kampüsü içine yol
Akhisarspor'da Onur'dan müthiş dönüş
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Onur'dan müthiş dönüş
Hunilerle yakıt aktarımı jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Hunilerle yakıt aktarımı jandarmaya takıldı
Jandarmadan drone destekli uygulama
YEREL HABERLER Jandarmadan drone destekli uygulama
Turgutluspor'un zirve inadı
YEREL HABERLER Turgutluspor'un zirve inadı
Kulalı öğrencilerin bilek güreşi başarısı
YEREL HABERLER Kulalı öğrencilerin bilek güreşi başarısı
Ravza Bodur badmintonda Avrupa ikincisi
YEREL HABERLER Ravza Bodur badmintonda Avrupa ikincisi
Demirköprü Barajı’nda korkutan görüntü Demirköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 1.5 oranına düştü Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Şu an 223 milyon metreküp su var” “En kurak yılda doluluk oranı yüzde 15 iken, şu an yüzde 1.5 civarında”
YEREL HABERLER Demirköprü Barajı’nda korkutan görüntü Demirköprü ...
Park halinde araçların deposundan çalınan 1 ton akaryakıta, 3 gözaltı
YEREL HABERLER Park halinde araçların deposundan çalınan 1 ton ...
Salihlili judocular Demir ve Dirgen Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Salihlili judocular Demir ve Dirgen Türkiye şampiyonu
Yunusemre Belediyespor, Bolvadin’den 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor, Bolvadin’den 3 puanla döndü
Yunusemreli wushucular Antalya’dan madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Yunusemreli wushucular Antalya’dan madalyalarla döndü
Selendili badminton sporcuları Fransa'dan dereceyle döndü
YEREL HABERLER Selendili badminton sporcuları Fransa'dan dereceyle ...
Selendi YBO'dan satrançta büyük başarı
YEREL HABERLER Selendi YBO'dan satrançta büyük başarı
Yunusemre’den çiftlere evlilik öncesi eğitimi
YEREL HABERLER Yunusemre’den çiftlere evlilik öncesi eğitimi
Manisa’da düzenlenen Gençler Dart Grup Müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Manisa’da düzenlenen Gençler Dart Grup Müsabakaları ...
AK Parti’li heyet Yunus Emre Kültür Parkına hayran kaldı
YEREL HABERLER AK Parti’li heyet Yunus Emre Kültür Parkına hayran ...
Kırkağaç MABEM’deki çalışmaları yerinde incelediler
YEREL HABERLER Kırkağaç MABEM’deki çalışmaları yerinde incelediler
Turgutluspor sol şeritte
YEREL HABERLER Turgutluspor sol şeritte
Zihinsel engelli yaşlı adam ormanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Zihinsel engelli yaşlı adam ormanda ölü bulundu
Akhisarspor gücünü gösterdi
YEREL HABERLER Akhisarspor gücünü gösterdi
Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çiçek açan kardelenlere zarar verenlere 73 bin 747 TL para cezası kesilecek
YEREL HABERLER Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren ...
Manisa FK fırsatı kaçırdı
YEREL HABERLER Manisa FK fırsatı kaçırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X