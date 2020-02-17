MTB Anadolu Lisesi öğrencileri Teknokent’i inceledi

Manisa Ticaret Borsası’nın Manisa’ya kazandırdığı Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesinin, proje grubu öğrencileri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni (Teknokent) ziyaret etti. Okul bünyesinde oluşturulan ‘Pars Bilişim Kulübü’ öğrencileri, ziyarette Teknokent, girişimcilik, geleceğin meslekleri, bilginin bireysel ve ulusal kalkınmaya dönüşümüne yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu.

Öğretmenler Samet Güleryüz, Erkan Geçitli ve Manisa Ticaret Borsası adına Genel Sekreter Mutlu Karakaş eşliğinde gerçekleşen ziyarette; 2019 yılında, ‘TUBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması’na Manisa’dan en fazla katılımı sağlayan, Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Proje Grubu Öğrencilerinin sorularını, Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Çipiloğlu ve Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş yanıtladı.



Projelerini anlattılar

Öğrenciler ziyaretlerinde, Teknokent Yönetimi’ne TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması’na katıldıkları üç mobil uygulama ve 3b tasarım projelerini tanıttı. Öğrenciler, aynı zamanda Teknokent’te yer alan şirketlerden bilgi alarak gelecek projelerde fikir alışverişi ve işbirliği konularında zemin oluşturdu. Öğrencilerin mobil uygulamaları Teknokent Yetkilileri tarafından beğenilirken, projelerin geliştirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi adına işbirliği yapma kararı alındı.

Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Çipiloğlu, Öğrencilere bölgenin Manisa için önemini anlattı. Çipiloğlu, öğrencilerin ürettiği mobil uygulamalar hakkında da bilgi alarak, projelerin geliştirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi adına bölgede ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş da Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Öğrencilerini, proje üretimine verdikleri önem ve bunu TÜBİTAK Yarışmalarına taşımış olmaları dolayısıyla kutladı. Prof. Aktaş, “Pars Bilişim Kulübü öğrencilerimizin mobil uygulama ve 3b tasarım projelerinin TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye alınacağından umutluyuz, ayrıca bize aktardıkları proje fikirleriyle TEKNOFEST’e de katılmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Proje Grubu öğrencileri öğretmenleri Samet Güleryüz ve Erkan Geçitli de gezinin organize edilmesini sağlayan Manisa Ticaret Borsası Yönetimine ve kendilerini ağırlayan Teknokent Yönetimi’ne teşekkür etti.



“Desteğimiz devam edecek”

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da Manisa Ticaret Borsası Üyeleri ve Yönetiminin katkılarıyla 2010 yılında eğitimöğretime açılan Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesine çok önem verdiklerini ve okula desteklerinin süreceğini ifade etti. Başkan Özkasap, “Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisemiz 6 dönem mezun vermiş son derece başarılı bir okuldur. Okulumuzun geçtiğimiz yıl puan aralığı 8997 seviyesine kadar çıkmış durumda. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz hukuk, mimarlık, mühendislik gibi pek çok gözde fakülteye rahatlıkla yerleşiyorlar. Ayrıca Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisemiz kabul edilmiş ve yürütülmekte olan 4 Erasmus projesiyle bu alanda Manisa’nın tek okulu olma özelliğine sahiptir. Bizim de Manisa Ticaret Borsası olarak okulumuza olan desteğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.



“Köprü olacağız”

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Pars Bilişim Grubu Öğrencilerinin Teknokent’e yaptığı inceleme ve bilgilenme ziyaretini çok önemsediklerini kaydeden Başkan Özkasap, “Manisa Ticaret Borsası olarak, öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması ve genç zihinlerin ürettiği projelere destek olmak amacıyla, kurumsal köprü olmayı sürdüreceğiz. Teknokent ile tanışma ve burada yaptıkları incelemeler bir adımdı. Bundan sonra okulumuz ve Teknokent arasında daha iyi ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacağız” diyerek okulun proje grubu öğrencilerini de kutladı.

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