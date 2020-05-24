Sokağa çıkan Kumçiftlik: Evde otura otura, ayaklarımız şişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkan Kumçiftlik: Evde otura otura, ayaklarımız şişti

DHA

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bugün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan 68 yaşındaki Yusuf Kumçiftlik, "Dışarı çıktığımız için mutluyuz. Evde otura otura, ayaklarımız şişti. Çıktık biraz dolaşmaya. Şansımıza güzel havanın keyfini yaşıyoruz. Damadımla da telefonda görüntülü bayramlaştık" dedi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak...

Sokağa çıkan Kumçiftlik: Evde otura otura, ayaklarımız şişti

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bugün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan 68 yaşındaki Yusuf Kumçiftlik, "Dışarı çıktığımız için mutluyuz. Evde otura otura, ayaklarımız şişti. Çıktık biraz dolaşmaya. Şansımıza güzel havanın keyfini yaşıyoruz. Damadımla da telefonda görüntülü bayramlaştık" dedi.<br>Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıktı. Bir hafta aradan sonra evlerinden çıkan vatandaşlar, sokaklarda ve caddelerde yürüyüş yaptı, parklarda oturdu. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, mutlu olduklarını belirtti.<br>Koza Pazarı Parkında oturan 68 yaşındaki Yusuf Kumçiftlik, dışarıda bulunmaktan oldukça mutlu olduğunu söyledi. Bir yandan güzel havanın tadını çıkartan Kumçiftlik, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde uzakta olan damadıyla telefonda görüntülü bayramlaşmanın sevincini de yaşadı. Kumçiftlik, "Dışarı çıktığımız için mutluyuz. Evde otura otura, ayaklarımız şişti. Çıktık biraz dolaşmaya. Şansımıza güzel havanın keyfini yaşıyoruz. Damadımla da telefonda görüntülü bayramlaştık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ <br>2020-05-24 17:21:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görev başındaki personeli unutmadılar
YEREL HABERLER Görev başındaki personeli unutmadılar
Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı
YEREL HABERLER Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı
Büyükşehirde bayramlaşma heyecanı
YEREL HABERLER Büyükşehirde bayramlaşma heyecanı
Tren yolunda çıkan ot yangını korkuttu Yük treni itfaiyenin yangını söndürmesinin ardından yoluna devam etti
YEREL HABERLER Tren yolunda çıkan ot yangını korkuttu Yük treni ...
Başkan Kayda, şehitlikleri ziyaret ederek şehit aileleriyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, şehitlikleri ziyaret ederek şehit ...
Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları unutulmadı
Ramazan’da cansuyu bereketi
YEREL HABERLER Ramazan’da cansuyu bereketi
Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı
YEREL HABERLER Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı
Manisa’da çocuklara bayram hediyesi: ‘Askıda oyuncak’ Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını sevindirecek proje İşletme sahibi Deniz Alya Eryılmaz: “Aileler temel ihtiyaçlarda daha çok harcama yapmayı tercih ederken, çocuklarına da oyuncak almakta zorlanıyorlar. Biz de maddi durumu iyi olmayan ailelerimize böyle bir proje ile yardımcı olmak istedik. İyilik paylaştıkça artar”
YEREL HABERLER Manisa’da çocuklara bayram hediyesi: ‘Askıda ...
Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı Kiraz ihracatında yüzde 10 artış bekleniyor İhracatçı Ali Uçak: "Geçen yıl ülke genelinde 1 milyar dolara yakın ihracat yaptığımızı tahmin ediyorum. Bu sene bu rakamı yüzde 10 arttırmayı bekliyoruz. Çünkü rekolte yüksek" "Bu sene Çin’e ihracatımızı ikiye, üçe katlayacağız" "Uçak kargoda devlet büyüklerimiz bize destek sağlarsa, nakliye ücretlerini biraz normal seviyeye indirirse inanın Rusya'ya sattığımız kadar Uzak Doğu'ya da mal satarız"
YEREL HABERLER Alaşehir'de kiraz ihracatı başladı Kiraz ihracatında ...
Başkan Öküzcüoğlu çalışanlarının bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Öküzcüoğlu çalışanlarının bayramını kutladı
Manisa’da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 313 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Manisa’da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 313 bin ...
Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonu ...
Otomobil benzin istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Otomobil benzin istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 ...
Kızılay Ramazan’da yardımlarıyla binlerce insana el uzattı
YEREL HABERLER Kızılay Ramazan’da yardımlarıyla binlerce insana el ...
Benzin dökerek kendini yaktı
YEREL HABERLER Benzin dökerek kendini yaktı
İtfaiyecileri çok seven minik Batuhan'a sürpriz doğum günü 3 aydır göremediği torununa Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sürpriz doğum günü yaptı
YEREL HABERLER İtfaiyecileri çok seven minik Batuhan'a sürpriz doğum ...
Kadın muhtarın öncülüğünde anlamlı kampanya
YEREL HABERLER Kadın muhtarın öncülüğünde anlamlı kampanya
Manisa Şehir Hastanesi kavşağında aydınlatma çalışması
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesi kavşağında aydınlatma ...
Kadın muhtar Hızır gibi yetişti Mahalleden 7 bin lira topladı 30 kişinin bakkala olan borcunu ödedi Mahalle bakkalı da 500 lira ile kampanyaya destek verdi
YEREL HABERLER Kadın muhtar Hızır gibi yetişti Mahalleden 7 bin lira ...
Salihli’de şehit mezarlarına jandarma eli değdi
YEREL HABERLER Salihli’de şehit mezarlarına jandarma eli değdi
Manisa’da otomobilden ruhsatsız silah çıktı
YEREL HABERLER Manisa’da otomobilden ruhsatsız silah çıktı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi ...
Manisa’da aynı eve ikinci kez kumar baskını
YEREL HABERLER Manisa’da aynı eve ikinci kez kumar baskını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X