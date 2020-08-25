Yunus Emre Millet Çarşısı Spor Salonu açılıyor

Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kadınlar için spor salonu açılıyor. Kadınların zumba, pilates, step, fitness, aerobik ve kişiye özel program ile spor yapabilecekleri salonda kayıtlar başladı.

Türkiye’nin en modern kompleks projelerinden biri olan Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kadınlar için spor salonu yapıldı. Zumba, pilates, step, fitness, aerobik ve kişiye özel program ile spor yapılabilecek salonda kayıtlar başladı. Kayıt yaptırmak isteyenler Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katta yer alan salon ile Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırabileceği gibi 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezini arayarak konu hakkında bilgi sahibi olabilecek. Hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 09.00 17.00 saatleri arasında hizmet verecek salonda talep doğrultusunda hafta sonu ve akşam seansları düzenlenecek. Salonda korona virüs pandemisi dolayısıyla açıklanan tüm kurallara uyularak hizmet verilecek.

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