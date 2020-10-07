Turgutlu'da asayiş ekipleri göz açtırmadı

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Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında sahte rakı, esrar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir dükkanda 15 litre sahte rakı, 2 litre etil alkol, bir şahsın üzerinden 12 gram esrar maddesi, 2 gram metanfetamin ele geçirildi. Ayrıca ekipler 2 motosiklet hırsızı şüphelisini yakaladı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

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