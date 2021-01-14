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Spil’de vatandaşların kar keyfi Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk kar yağışı 1517 metre rakımlı Spil Dağı beyaz gelinliğini giydi Kar keyfi yaşayan vatandaşlar: “Biz İzmirliler için kar altından daha değerli”

İHA

Spil’de vatandaşların kar keyfi Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk kar yağışı 1517 metre rakımlı Spil Dağı beyaz gelinliğini giydi Kar keyfi yaşayan vatandaşlar: “Biz İzmirliler için kar altından daha değerli”

Manisa ve İzmir’in arasında yer alan bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda mevsimin ilk kar yağışı düşerken, durumu fırsat bilen vatandaşlar kar topu oynamanın keyfini yaşadı.
Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı. Bin 517 metre yüksekliğindeki Manisa’nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı'nın zirvesinde bulunan bungalov evlerin olduğu bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Spil Dağı adeta beyaz gelinliğini giydi. Durumu fırsat bilen vatandaşlar Spil Dağı Milli Parkı’na akın ederek kar topu oynamanın keyfini yaşadı.
Spil Dağı’nda kar keyfi yaşamak için İzmir’den eşi Emine Çalmanlı ile birlikte gelen Halil İbrahim Çalmanlı, “Spil’e kar yağdığını duyunca Spil’e gidelim kar topu oynayıp hevesimizi giderelim istedik. Her sene geliyoruz. Bu sene hiç yağmadı. Kuraklık da var diyorlar. İnşallah daha çok kar yağar da hem biz neşeleniriz hem de milletimiz için soğumuş olur” derken eşi Emine Çalmanlı ise “İki günlük iznimiz var eşime de Spil’e gidelim diye söyledim. Çalıştığımız için biz de Manisa’da kar keyfi yaparak değerlendirelim istedik” diye konuştu.

“Biz İzmirliler için kar altından daha değerli”
Çocukluğundan beri Spil Dağına geldiğini söyleyen Bayram Düz, “Ben çocukluğumdan beri Spil’e geliyorum. Özellikle lise yıllarımda kamp yapmaya gelirdim. Yıllar sonra bu evler değişti buraya güzel hizmet geldi. Günü birlik de geldik. Bu yıl da doğum günümü kutlamak için eşimle birlikte geldik. İlkim değişikliğine de dikkat çekmek gerek. Ocağın 20’si ve çok az kar var. İnsanlar olarak suyun kıymetini çok iyi bilmeliyiz” derken eşi Duygu Bugur, “Biz dün İzmir’e dönüyorduk. Kar yağışı başlayınca bir gün daha kalmaya karar verdik. İzmir’in hava şartlarında kar görmek çok zor. Bizim için kar altından daha değerli” ifadelerini kullandı.
Dün gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Spil Dağı Milli Parkı’nda hafta sonu yoğun kar yağışının beklendiği öğrenildi.

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