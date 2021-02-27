Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde boş arazide balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Çepnibektaş Mahallesi'nde yaşayan Pınar Çeri, evinin yanındaki boş arazide ineğinin balçığa saplandığını fark etti. Çeri hemen itfaiyeyi aradı. Adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, ineği saplandığı yerden kurtardı.

İneğinin kurtarıldığına sevinen Pınar Çeri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-02-27 16:36:36



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