Manisa FK şampiyonluk turuna hazırlanıyor



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Rakibiyle arasındaki 17 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlılar tur için geri sayıma geçti. Sezon başından beri namağlup zirvede yer alan Manisa FK, 7 Nisan Çarşamba günü evinde Şanlıurfaspor'la şampiyonluk turu atma hedefiyle karşılaşırken, Hekimoğlu Trabzon da aynı günde Çorum FK deplasmanına çıkacak. Manisa FK kazanır, Hekimoğlu Trabzon ise Çorum'da puan kaybederse Ege ekibi bitime 5 maç kala resmen şampiyonluk ve tarihinde ilk kez 1'nci Lig'e çıkışını ilan edecek.

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Hekimoğlu Trabzon deplasmanında alınan puanın değerli olduğunu söyledi. Özbalta, mücadelenin ardından, "Her maç olduğu gibi bu maç da çok önemliydi. İlk maçta 6-1 gibi çok farklı bir skor üstünlüğümüz vardı. Buradan alacağımız bir galibiyet ile matematiksel olarak bitmese de işin yüzde 99'luk kısmının biteceğini biliyorduk. Kazanmaya gelmiştik. Rakibimizin bir ihtimal bizi yenmeleri halinde bir maç eksikleri de vardı. Onlar da bu maça temkinli çıktılar. 'Kazanırsak belki başka şeyler olabilir' umuduyla oynadılar. Sahadan önemli bir puanla aramızdaki farkı koruyarak ayrıldık. Evimizde Şanlıurfaspor maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-04-02 11:54:51



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