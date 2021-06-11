FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin 6 ilde operasyon: 9 gözaltı

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Manisa merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Manisa’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve ankesörden aranmaları tespit edilen İstanbul'da 2, Ankara'da 2, Trabzon'da 2, Hakkari'de 1, Ağrı'da 1 ve Muğla'da 1 kişiye yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.D, B.Y, R.B, Ö.Ç, İ.C, Ö.S, B.S, H.Z, M.M.K isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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