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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş’ın çifte kupası Salihli’de sergilendi

İHA

Beşiktaş’ın çifte kupası Salihli’de sergilendi

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 20202021 sezonunu çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş’ın kupaları Manisa’nın Salihli ilçesinde sergilendi.
Sergen Yalçın yönetimindeki siyahbeyazlı ekip, 20202021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Kazanılan çifte kupa Salihli Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon ile ilçeye getirildi. İlçedeki bir kafede gerçekleştirilen etkinlikte taraftarlar Şampiyon Beşiktaş’ın çifte kupası ile buluşmanın heyecanını yaşarken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Etkinlikte ayrıca şampiyonluk pastası kesildi.
Şampiyon Beşiktaş’ın 2 kupasını Salihli’deki taraftarlarla buluşturmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını belirten Dernek Başkanı Erkan Esen, “Bizim sevdamız şampiyon Beşiktaş’ımızın geçtiğimiz sezon kazandığı çifte kupa, planlanan program dahilinde Türkiye’nin farklı noktalarında sergileniyor. Bizde dernek olarak 2 kupayı Salihli’de sergiledik. Umarın nice kazanılan kupaları sergilemeye devam ederiz. Teşekkürler büyük Beşiktaş” diye konuştu.

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