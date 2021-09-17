Sarıgöl'de kan bağışı kampanyasında aşure ikramı

Türk Kızılay'ı Manisa Kan Merkezi ve Sarıgöl Şubesinin koordinasyonunda Sarıgöl'de düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde Manisa Kızılay Kan Alım Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay tırında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken kampanyanın ilk günü 400 kişilik aşure ikramında bulunuldu. İlçede 2 gün sürecek olan kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Sarıgöl Türk Kızılay'ı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Muharrem ayı olması nedeniyle ilçe koordinatörlüğü olarak halkımıza ve kan bağışında bulunan bağışçılarımıza aşure ikramında bulunduk. Sarıgöl'de iki gün kan alımı yapılacaktır. Toplam 400 kişiye aşure ikramı yapıldı." dedi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden Tüfekçi kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatarak bağışçılara broşür dağıttı.

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