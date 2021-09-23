Manisa BŞB Atatürk'ün huzurunda

Herkes olmaz dedi! Eskişehir'de yetiştirdi!

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MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi en önemli provada Ankara'da Federasyon Kupası'na katılıp adını yarı finale yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Manisa BŞB'de teknik heyet ve sporcular izin günlerinde Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret etti.

Manisalı basketbolcular, Anıtkabir'de ay-yıldızlı bayrağımızı açtı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-09-23 11:00:10



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