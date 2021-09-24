Manisa FK lider önünde çıkış arıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA,(DHA) - TFF 1'inci Lig'e 3 galibiyetle başladıktan sonra üste üste 3 maçını kaybedip taraftarını üzen Manisa Futbol Kulübü, yarın lider Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Tormin forma giyemeyecek. Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Serkan Özbalta, Ümraniyespor karşılaşmasına çıkış gözüyle baktıklarını belirtti. Özbalta, "Zorlu maça çıkacağız. Kazanıp kötü günleri geride bırakmak istiyoruz" dedi.

Siyah-beyazlı ekip zorlu deplasman öncesi haftaya 6 puanla 7'nci sırada başladı. Oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 1 beraberlik alan namağlup zirvedeki Ümraniye'nin ise 16 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-09-24 10:48:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.