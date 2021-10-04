Manisa’da şüpheli araçtan metamfetamin çıktı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Salihli’de 'Uyuşturucu Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik' çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı Yeşilyurt Mahallesi’nde durdu. Şüpheli Nasuh E.’nin (41) kullandığı araçta arama yapan polis ekipleri, 114.85 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Nasuh E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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