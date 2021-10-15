Başkan Çerçi şampiyonları ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Liseler Tarım Teknolojileri” dalında TEKNOFEST 2021 şampiyonluğunu kazanan öğrencileri ağırladı.

Yunusemre Belediyesi’nin Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurduğu TEKNOFEST Destek Ofisi’nde Teknofest yarışmasına hazırlanan yarışmada Liseler Tarım Teknolojileri kategorisinde şampiyon olan Mezzomorto TARTEK takımı, Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde bulunan İrfan Meclisi’nde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti. Ziyarette TEKNOFEST forması hediye eden şampiyonlar desteklerinden dolayı Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.



"Yunus Emre Millet Çarşısındaki bilim üssü çok iyi oldu"

Şampiyonluk kupasını Başkan Çerçi’ye getiren Takım Sorumlusu Kudret Demir Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ertuğ Gözaydın, Yunusemre Belediyesi’nin kendilerine her daim yardımcı olduğunu ifade etti. Gözaydın, “İnşallah önümüzdeki yıl 'İnsansız Su Altı' kategorisinde de böyle bir başarı getirebilirsek çok mutlu oluruz. Gerçekten çok kritik önemde bir proje bu... Araç su altında otonom bir şekilde görevleri yapıyor. Aynı zamanda kumanda paneli ile yönlendirebiliyoruz. Farklı tekniklerin, disiplinlerin bir arada kullanıldığı bir mühendislik aracı ortaya çıkıyor. Biz hem mühendislik ve ilgili fakültelerden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç’tan destek alıyoruz hem de bu işle uğraşanları bulup kendimiz öğretmeye çalışıyoruz. O yüzden vakit alıyor ve geç saatlere kadar sürüyor. Bizim için Yunus Emre Millet Çarşısı’ndaki bilim üssü çok iyi oldu.” dedi.



“Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz"

Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş da konuyla ilgili olarak “Bizler TEKNOFEST yarışmalarına geçen yıl da bu yıl da katıldık. Geçen yıl da derece almıştık. Bu yıl da aynı şekilde derece aldık. Başkanımıza bu süreç içerisinde bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Zorluk yaşadığımız süreçlerde belediyemiz yanımızda oldu. Bundan sonraki süreçlerde de yine ekibimiz TEKNOFEST'e ve diğer yarışmalara katılmaya devam edecek. Yunusemre Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



“Çocuklarımız bize umut veriyor"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek “Kıymetli öğrencilerimiz ve hocaları bizleri ziyaret etti. Bilim merkezimizde teknik çalışmalar ve hazırlıklar yaparken öğrencilerimizi ziyaret etmiştik. Bu öğrencilerimiz TEKNOFEST'te önemli dereceler elde ettiler. Tarım teknolojileri alanında öğrencilerimiz derece elde etti. Liseyi bitirdikten sonra üniversite hayatında ve daha sonraki yıllarda üniversite sonrasında önemli akademik çalışmalara, önemli buluşlara imza atacaklar. Türk Gençliği adına bu çocuklarımız bize umut veriyor. Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle çocuklar ülkemize ve devletimize lazım.” ifadelerini kullandı.

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