'Güvenli Gıda için denetim seferberliği' devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatları doğrultusunda başlayan ve 2528 Ekim tarihleri arasında 4 gün sürecek “Gıda Denetim Seferberliği” Manisa'da da devam ediyor. Gıda Denetim Seferberliği kapsamında üretim noktaları, satış noktaları, restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktaları denetleniyor.

Dört gün boyunca sürecek denetim çalışmalarına bizzat katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması için gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Pandemi süreci ile birlikte gıda güvenilirliği ile ilgili olarak da gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz yoğunlaştırılmıştır. Tüm denetimlerimize ilave olarak Bakanlığımız 25 Ekim 2021 tarihinde tüm kontrol görevlileri ile Gıda Denetim Seferberliği başlatmıştır. Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülecek seferberlik kapsamında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine denetimler yapılmaktadır." dedi.

Öztürk, 2526 Ekim’de gıda üretim işletmelerinin denetlendiğini belirterek, 27 Ekim’de gıda satış işletmelerinin, 28 Ekim’de ise toplu tüketim işletmelerinin 5996 sayılı kanun kapsamında denetleneceğini söyledi.

"En iyi denetçi tüketicilerimizin kendisidir." diyen Öztürk, "Tüketicilerimiz endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak bizleri arayabilirler. Bu konuyla ilgili olarak iki hattımız mevcut. Tüketicilerimiz Alo 174 Gıda Hattımızı arayabilirler ya da 0501 174 0174 WhatsApp hattımıza ihbarlarını iletebilirler. Bu kapsamda yapılan tüm şikâyetler Müdürlüğümüz gıda denetim ekipleri tarafından değerlendirilip, sonucuna yönelik bilgi verilmektedir. İlimizde gıda güvenilirliğine yönelik olarak Gıda üretim tesisleri, gıda satış yerleri ve toplu tüketim yerlerinde tüketicilerimizin sağlığını korumak için denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir” şeklinde konuştu.

Bugün, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk’ün başkanlığında gerçekleşen denetimlere; Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan kontrol görevlisi teknik personeller katıldı.

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