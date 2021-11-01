Somaspor seriye bağladı



SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Somaspor, haftaya namağlup lider giren Sivas Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yenerek çıkışını sürdürdü. Geçen hafta da Kahramanmaraşspor engelini evinde 2-0'lık sonuçla geçen Ege ekibi seriye bağladı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Sivas deplasmanında elde edilen galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Basatemür, "Yenilgi almayan lider takım karşısında iki kez geriye düştük. Ancak hiç pes etmedik. Oyuncularım sahada müthiş bir mücadele örneği gösterdi" dedi.

Somaspor bu hafta sahasında An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'la karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-11-01 12:11:38



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