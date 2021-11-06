TVF Erkekler 1. Ligi:Jeopark Kula Belediyespor: 3 - Kocaeli BŞB Kağıt Spor:2

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde 5.hafta müsabakaları kapsamında Kocaeli BŞB Kağıt Spor'u konuk eden Jeopark Kula Belediyespor, geriye düştüğü maçı 32 kazanmayı bildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde 5.hafta müsabakaları kapsamında Jeopark Kula Belediyespor ile Kocaeli BŞB Kağıt Spor karşı karşıya geldi. Kula Yeni Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada üstünlük kurarak 2025 ve 2628'lik set skorlarıyla öne geçen Kocaeli BŞB Kağıt Spor, diğer setlerde skoru koruyamadı. Oyun disiplininden ödün vermeyen Manisa ekibi Jeopark Kula Belediyespor, 2521, 2523 ve 159'luk set skorlarıyla çıkış yakalayarak maçı 32 kazanmasını bildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.