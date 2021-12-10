Yerli Malı Haftasına iller arası kutlama Manisalı ve Sinoplu öğrenciler Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında kendi illerinin yöresel yiyeceklerini kardeş sınıflarına gönderdi

Her yıl 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftasında bu yıl Manisalı ve Sinoplu öğrenciler etkinlikler kapsamında kendi illerinin yöresel yiyeceklerini kardeş sınıflarına gönderdi.
Tutum, Yatırım ve Türk Malları (Yerli Malı) Haftası Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1E Harikalar Sınıfı öğrencileri tarafından anlamlı bir etkinlikle kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1E sınıfı öğretmeni Halis Karataş, "Bu etkinliği kardeş okul ve kardeş sınıfımız olan Sinop Ayancık Cumhuriyet İlkokuluna hem Manisa’mızın yöresel yiyecek ve ürünlerini tanıtmak hem de kardeşlik duygularını geliştirmek amacıyla velilerimizin katkılarıyla çam sakızı çoban armağanı yiyeceklerimizi gönderdik. Aynı şekilde kardeş sınıfımız 1A sınıfı da Pınar Gül öğretmenleri öncülüğünde Sinop’un yöresel yiyeceklerini Manisa 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1E Harikalar sınıfımıza gönderdi. Böylece iki okul arasında bir gönül köprüsü inşa ettik.” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.