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Ormanda mantar ararken kayboldu

DHA

Ormanda mantar ararken kayboldu


Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Akhisar ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Mehmet Vural (79), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Akhisar´ın Sarıçalı Mahallesinden bugün sabah saat 10.00 sıralarında mantar toplamak için evinden çıkan Mehmet Vural (79) ormanlık alanda kayboldu. Vural, akşam saatlerinde yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerin bildirmesi üzerine jandarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu ormanda yolunu kaybeden yaşlı adam yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Bitkin vaziyette bulunan Vural, tedavi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR
2021-12-12 01:37:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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