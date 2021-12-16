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Manisa'da Sarıkamış Şehitleri anısına yaptırılan anıt açıldı

DHA

Manisa'da Sarıkamış Şehitleri anısına yaptırılan anıt açıldı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, ismi 'Sarıkamış Şehitleri Parkı' olarak değiştirilen parkta, Sarıkamış Harekatı'nda, Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan aralarında Manisalı 224 askerin de bulunduğu askerler anısına yaptırılan 'Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nın açılışı törenle yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusmere ilçesindeki adı Sarıkamış Şehitleri Parkı olarak değiştirilen Büyük Laleli Parkı'nda yaptırılan Sarıkamış Şehitleri Anıtı, dualarla açıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi Sarıkamış'ı hatırlatan gösteri sundu. Törenin açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Öztürk Demir, anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de konuşmasında Manisa'ya bir kurtuluş müzesi kazandıracakları belirtip, çalışmalarının başladığını söyledi. Başkan Ergün, "Sarıkamış, 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu yüreklerimizi kavuran tarihimizin en acı olaylarından biridir. Manisa'mızda kurulan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin değerli yönetiminin şehrimize, Sarıkamış Şehitleri Anıtı yapılması yönündeki talebine kayıtsız kalmadık. 2019 yılı aralık ayındaki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar alarak, birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nı inşa ettik. Sarıkamış'ta, Manisa'mızdan da 224 Mehmetçiğimizi şehit vermiştik. Bu nedenle hem Manisalı şehitlerimiz hem de şehitlik mertebesine yükselen tüm Mehmetçiklerimiz için bu güzel anıtı şehrimize yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu bağlamda eserimizin yapımında emeği olan değerli heykel sanatçısı Pınar Öktem Doğan'a da Manisalılar adına teşekkür ediyorum" dedi.
BÜYÜK LALELİ PARKI'NIN ADI SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ PARKI OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
Aralık ayı belediye meclis toplantımızda anıtın yapıldığı Büyük Laleli Parkı'nın isminin 'Sarıkamış Şehitleri Parkı' olarak değiştirilmesi tekliflerin de oy birliğiyle kabul edildiğini vurgulayan Başkan Cengiz Ergün, "Bu park ve anıtı bütünleştirerek, aziz şehitlerimizin hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız. Yurdumuzun bölünmez bütünlüğü için sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimizin acı haberini aldığımda, onları anarken, 'kahraman evlatlarımız' diye belirtiyorum. Onlar; bu vatanı korumak için, bu onurlu görevi seçtikleri için, vatanı uğruna ölümü göze aldıkları için kahraman. Şu caddede görev yapan trafik polisi de Irak'ın kuzeyinde bölücü avında olan Mehmedim de benim gözümde kahraman. Yüce Allah, analarının duasıyla vatanını bekleyen kahramanlarımızın, ayaklarına taş değdirmesin. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan topraklarının ve Cumhuriyet'imizin sonsuza kadar koruyucusu olacağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından önce dua, ardından kurdele kesimi yapıldı. Başkan Ergün ve beraberindeki protokol üyeleri 224 Manisalı şehidin isminin yazılı olduğu Sarıkamış Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-12-16 15:59:03

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