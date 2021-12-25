Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Alaşehir-Salihli Karayolu Uzunoğlu İşletmesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Emine Kaplan yönetimindeki 07 ALA 863 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkış yapan Meryem Kahyaoğulu yönetimindeki 35 AZ 623 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi ilee özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2021-12-25 02:23:20
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