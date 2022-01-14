Manisa TSO’da enerji verimliliği eğitimi düzenlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) düzenlediği eğitim ve seminerlerle üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği kapsamında Manisa’da Verimlilik Çağrısı projesi hayata geçirdi. Söz konusu proje kapsamında 12 Ocak 13 Ocak 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak Enerji Verimliliği Eğitimi düzenlendi. Manisa TSO Hizmet Binası’nda gerçekleşen, Çevre Mühendisi Ayşe Yılmaz ve Elektrik Mühendisi Bülent Çarşıbaşı verdiği eğitime Manisa TSO üyeleri ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı.

Enerji Verimliliği Eğitimlerinin 5’incisi 1213 Ocak tarihlerinde Manisa TSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilirken, katılımcılara Eğitimde kaynak verimliliği kavramı ve kaynak verimliliğine küresel bakış açısı, kaynak verimliliği için geliştirilebilecek stratejiler, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, ISO 50001 Belgelendirme süreçleri, ilgili alanda sürdürülen devlet destekleri alanlarında bilgi verildi. Firmalar özelinde sektörel karşılaştırma örnekleri ele alındı. Eğitimin sonunda katılımcı firmalara sertifikaları takdim edildi.

'Manisa’da Verimlilik Çağrısı' Projesi, Türkiye’nin en önemli gündemlerinden birisi olan enerji verimliliği üzerine eğitim programlarını içeriyor. Bu bağlamda başta Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, Akhisar TSO, Turgutlu TSO, Salihli TSO, Soma TSO, Alaşehir TSO’da uzmanlar eşliğinde Enerji Verimliliği Eğitimleri düzenleniyor. Eğitimlerin ilki Turgutlu TSO’da 1516 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenirken, 2223 Aralık’ta Alaşehir TSO, 2930 Aralık Salihli TSO ve 56 Ocak’ta Akhisar TSO’da gerçekleştirildi. Ayrıca Enerji Verimliliği Eğitimleri 1920 Ocak tarihlerinde Soma TSO ile son bulacak.

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