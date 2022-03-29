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İmzalar Ali Rıza Çevik Ortaokulu için atıldı Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 32 derslikli yeni okulu hayırsever Mustafa Ali Bayer eşi Münire Bayer adına yapacak

İHA

İmzalar Ali Rıza Çevik Ortaokulu için atıldı Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 32 derslikli yeni okulu hayırsever Mustafa Ali Bayer eşi Münire Bayer adına yapacak

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Ali Rıza Çevik Ortaokulu’nun yeni binasını yapmayı hayırsever iş adamı Mustafa Ali Bayer üstlendi. Okulun yapım protokolü, Manisa Valiliği’nde düzenlenen törenle imzalandı.
Yıkımı yapılan Ali Rıza Çevik Ortaokulu’nun yerine yapılacak olan 32 derslikli yeni okul binasının hayırsever iş adamı Mustafa Ali Bayer tarafından yapılacağı öğrenildi. Manisa Valiliği’nde yapılan protokol töreninde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay ve hayırsever iş adamı Mustafa Ali Bayer hazır bulundu.
Şehzadeler ilçesinde 1200 öğrencisi olan Ali Rıza Çevik Ortaokulu’nun Şehzadeler’deki önemli okullardan biri olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “Bakanlığımız tarafından okulumuzla ilgili yıkım kararı alınınca binamızı yıktık. Yeni okulun yapımı için planlama yapılıyordu, Mustafa Ali Bayer Beyefendi okulu kendisinin yapmak istediğini söylediler. Bugün burada 32 derslikli yeni okulun yapım protokolünü imzalıyoruz.” dedi.
Eski okul binasının çürük olduğu için yıkım kararı alındığını ve yıkımın Şehzadeler Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu: “Yeniden yapımıyla ilgili proje çalışmalarını devam ettiği esnada değerli büyüğümüz Mustafa Ali Bayer ağabeyimiz aradı. Kendisi bu okulun bahçesinde her Ramazan’da iftar verirdi. Ben herhalde bu yıl da iftar verilecek mi diye konuşmak için aradı diye düşündüm. Dedi ki ben birtakım birikimler yaptım ve bu okulu ben yapmak istiyorum. Çok mutlu oldum. Konuyu Sayın valimize ilettik. Bakanlık onayı da alındı inşallah bugün de yapım protokolünü imzalıyoruz. Mustafa Ali Bayer abimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim sağlıklı, uzun ömürler versin. Aileyi de tebrik ediyorum. Yapılabilecek en güzel hayırlardan birini yapıyorlar. Orada eğitim öğretim devam ettikçe, öğrencilere birer harf öğretildikçe sevap hanelerine bu yazılacaktır. Şehzadeler Belediyesi olarak biz de hem proje noktasında hem de okulun çevre düzenlemesi noktasında destek olacağız.”
Vefat eden eşi adına yaptıracağı 32 derslikli okulun yapım işini üstlenen hayırsever iş adamı Mustafa Ali Bayer ise duygularını şöyle ifade etti: “Hanımım 8 sene önce vefat etti. Onun adına bir okul yaptırmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Bu okulu en güzel şekilde yapıp, gururla sizlere teslim edeceğiz. Hayırlı olsun.”
Hayırsever iş adamı Mustafa Ali Bayer’e teşekkür eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise, “Allah kişilere serveti nasip eder ancak dünyadan göçüp gidince o servet anca burada kalır. Asıl olan bu dünyada iken yaptıklarımız, bıraktıklarımızdır. Bu yapacağınız hayırla hem eşinizin hem kendi adınızı yaşatmış olacaksınız. Orada okuyan her bir öğrencinin hayrı sizlere yazılacak. Bu anlamda bu önemli bir hayır. Ülke geneli baktığımızda da bir yerin ne kadar çok hayırseveri varsa, paylaşımcılık ne kadar gelişmişse, o yer o oranda kalkınır ve gelişir. Bireysel zenginliklerle bir yerin kalkındığını ben hiç görmedim. Devlet belli bir kritere göre yatırımlarını her yere götürüyor. Eğitim yatırımları anlamında iyi durumdaki illerden biriyiz. 50’ye yakın şu anda okul ve okul eklentilerimizin yapımı devam ediyor. Ama neticede bu ili belli bir standarda getiriyor. Standardın üstüne çıkaracak olan ise işte illerdeki hayırseverlerdir. Bu anlamda da memleketinize önemli bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Bundan dolayı da sizi tebrik ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. Okulumuzda şimdiden hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yeni okulun yapım protokolü imzalandı.

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