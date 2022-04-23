Akhisarspor tamam ya da devam sınavında

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AKHİSAR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Akhisarspor, yarın kurtuluş barajındaki en yakın rakibi Pazarspor'a konuk olarak kader sınavına çıkacak. Pazar İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Spor Toto Süper Lig'de 7 sene yer aldıktan sonra 2019 yılında küme düşen, geçen sezon da 1'inci Lig'e mendil sallayan Akhisarspor, rakibine deplasmanda mağlup olduğu takdirde 14 yıl sonra 3'üncü Lig'e gerileyecek. Grupta 30 puanla 16'ncı sıradaki yeşil-siyahlı ekip, 32 puanla 15'nci durumda kurtuluş barajındaki Pazarspor'a yenilirse son hafta öncesi kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirecek. Rakibiyle berabere bile kalsa şansını mucizelere bırakacak Akhisarspor'un tek çıkar yolu galibiyet olacak. Grupta son haftayı bay takım olarak geçecek Akhisarspor'un bitime 2, Pazarspor'un ise 3 maçı var.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-04-23 11:49:24



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