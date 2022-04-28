Manisa FK'nın kozu evi

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde düşme hattındaki Bursaspor'la karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü, iç sahada 3'te 3 yaparak az olan Play-Off iddiasını matematiksel olarak korumayı hedefliyor. Bitime 4 hafta kala maç fazlasıyla ilk 6'nın 5 puan gerisinde 8'inci sırada yer alan 46 puanlı siyah-beyazlılar, taraftarı önünde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puan topladı. Bursaspor randevusunun ardından Ankara Keçiörengücü (D) ve Tuzlaspor maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak Manisa temsilcisi son haftayı bay geçirecek. Siyah-beyazlılar, bu hafta puan kaybı yaşarsa büyük oranda Play-Off yarışında havlu atacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-04-28 12:26:53
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