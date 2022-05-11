Akgedik Mahallesi’nde aile sağlığı merkezi için imzalar atıldı

Yunusemre Belediyesi tarafından Akgedik Mahallesinde hayata geçirilen 5 Bin 500 Konutluk Toplu Konut Projesi tüm hızıyla devam ederken; bölgedeki vatandaşların sağlık hizmetine kavuşması amacıyla aile sağlığı merkezi yapılması için işbirliği protokolü imzalandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi çerçevesinde bölgede yaşayan vatandaşlar bir hizmete daha kavuşacak. Proje çerçevesinde anahtar teslimi gerçekleştirilen 2 bin 600 konutta yaşayan vatandaşların sağlık hizmetine kavuşturulması için Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Halil Yardımcı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde bölgede 10 bin 208 metrekare alan üzerinde 3 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek. Aile sağlığı merkezine Mustafa Yardımcı adı verilecek. Protokol çerçevesinde Akgedik Mahallesinde hayata geçirilecek olan aile sağlığı merkezinin kısa süre içerisinde tamamlanarak bölge vatandaşının hizmetine sunulması hedefleniyor. İşbirliği protokolü ile sağlık hizmetinin bölgedeki vatandaşlara ulaştırılmasında katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin paydaşlarına da teşekkür etti. Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesini hayata geçirdik. Etaplar halinde devam eden projemiz çerçevesinde 2 bin 600 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bölgede yaklaşık olarak 10 bin vatandaşımız hayatlarını devam ettiriyor. Akgedik’te yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetine kavuşması için işbirliği protokolümüzü imzaladık. Manisa İl Sağlık Müdürümüz, hayırsever iş insanımız ve projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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