Yunusemre'nin U14'leri play off turunda

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Yunusemre Belediyespor U14 Futbol Takımı, gruptaki tüm maçlarını kazanarak Play Off turuna yükseldi.

Yunusemre Belediyespor U14 Futbol Liginde şampiyonluğa koşuyor. Mavi Beyazlı gençler, eleme grubunda oynadığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılarak Play Off turuna yükseldi. Grup 1.si olarak il genelindeki Play Off müsabakalarına katılma hakkı elde eden 14 takımdan biri olan Yunusemre Belediyespor, il şampiyonluğuna göz dikti. Teknik Sorumlu Birol Yiğit yönetimindeki U14 Futbol Takımı'nın Play Off'taki rakibi önümüzdeki günlerde Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca belirlenecek kura neticesinde belli olacak. Yunusemre Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Vural, eleme usulü oynanacak Play Off müsabakalarının tüm camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Gösterdikleri performansla parlayan gençlerimizi kutlar, Play Off müsabakalarında başarılar dilerim" diye konuştu.

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