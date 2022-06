Gediz Anadolu Lisesinde mezuniyet heyecanı

Manisa’nın en başarılı okulları arasında yer alan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi 20212022 eğitim öğretim döneminde 28. Dönem mezunlarını vermenin coşkusunu yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen törende 60 öğrenci mezun oldu.

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen törene Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tufan Çelik, Şehzadeler Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Nurullah Odabaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, veliler ve öğrenciler katıldı.

Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, mezun olan bütün öğrencilere bundan sonraki yaşamında başarılar dileyerek başladığı konuşmasında, “Her şeyin bir başlangıcı, bir de sonu vardır. Siz sevgili öğrencilerimizin bu okulla tanışması dört yıl önce bir sonbaharda başladı. Binlerce öğrenci arasından bu güzel okulu kazanarak büyük bir başarıya imza attınız. Kendinizi kanıtlamanın haklı gururuyla 9. sınıfındaki sıralarınıza ilk kez otururken belki heyecanlı, bekli ürkek, bekli de çekingendiniz. Sınıf arkadaşlarınızla ve öğretmenlerinizle ilk tanışmanız bu ruh haliyle devam etti kısa sürede arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize alıştınız. Okulla, öğretmenlerle ve günün büyük bir bölümünü birlikte geçirdiğiniz arkadaşlarınızla aranızda kopmaz bir bağ oluştu. Kimi arkadaşlarınızla, hayatınız boyunca sürecek dostluklar kurdunuz. Sevinçlerinizi, üzüntülerinizi paylaştınız. Bitip tükenmek bilmeyen yazılı sınavlardan birini bitirip diğerine koştunuz. Kimi zaman biz öğretmen ve idarecilere kızdınız, kimi zaman kendi kendinizle mücadele edip hesaplaştınız. Sınıfları ve koridorları şen kahkahalarınızla çınlattınız. Bilginiz ve birikiminiz yıldan yıla arttı. Dünya görüşünüz biçimlendi. Hayatı tanımaya başladınız. Kısmen çocuk olarak geldiğiniz bu okuldan, genç kızlar ve delikanlılar olarak ayrılıyorsunuz. Bir sonbaharda gelmiştiniz, pırıl pırıl bir yaz akşamında gidiyorsunuz. Bu okuldan ayrılırken şunu bilin ki, gönlümüz hep sizinle olacak. Sizin başarınızla sevinip onurlanacağız. Yine işte bunlar bizim öğrencilerimiz diyeceğiz. Başarılarınız bizim için sürpriz olmayacak. Bu okul size çok şey verdi. Bunu daha sonraki yıllarda çok daha iyi anlayacaksınız ve elindeki tüm olanakları önünüze seren bu okula ve bu topluma kendinizi borçlu hissedeceksiniz. Sizden beklenen, bu borcunuzu, bu toplumu aydınlatarak ödemenizdir. Bizleri sıkıntılardan, güçlüklerden kurtaracak olanlar sizlersiniz. Bu ülke yarınlarını size emanet edecek. Sizler, aydınlık geleceğimizin gün ışığısınız. Yarın üniversiteli olacaksınız. Değişik alanlarda bilginizle, birikiminizle hayata atılacaksınız. Hayat güçlüklerle, engellerle doludur. Bu güçlükleri aşmada bilimin rehberliğinden şaşmayın. Düşünün, sorun, araştırın. Her düşünceyi, her öneriyi, evetleyen değil, sorgulayan bireyler olun. Eğilmeyin. Kırılsanız da eğilmeyin. En güç koşullarda, en çaresiz durumlarda Atatürk'ü hatırlayın. Onun direngenliği, yokluktan varlığa, kölelikten özgürlüğe giden yoldaki iradesi size güç verecektir. Çocuklarınızın bu mutlu gününde, onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar sizi hiç utandırmadılar. Bu okulda gösterdikleri başarıyı, yüksek okullarda da göstereceklerdir. Buna inanın. Onları anlamaya çalışın. Engelleyen değil, destekleyen olun. Çünkü onlar kendi kararlarını verecek, kendi doğrularını uygulayacak yaştadırlar artık. Sizi hiç unutmayacağız. Siz de okulunuzu unutmayın, kapımız ve gönlümüz size her zaman açıktır. Bu mezuniyet gecesinde, sizlere aydınlık, başarılarla dolu, mutlu bir gelecek diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun” ifadelerini kullandı.

Okul birincisi Dilay Gürcan, ikincisi Azime Şen ve üçüncüsü Vural Özçelik’e protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Dilay Gürcan okul kütüğüne plaket çaktı. temsili diplomalarını alan öğrenciler Müzik Öğretmeni Ömür Yılmaz eşliğinde önce okul marşını söyledi, ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

