Manisa'da 10 bin öğrenci geleneksel mendil kapmaca oynadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 10 bin öğrenci geleneksel mendil kapmaca oynadı

İHA

Manisa'da 10 bin öğrenci geleneksel mendil kapmaca oynadı

Manisa’da 25 okuldan 10 bin öğrencinin katılımıyla geleneksel mendil kapmaca çocuk oyunları düzenlendi.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3. ve 4. sınıf öğrenciler arasında okullarda yapılan ilk etap mendil kapmaca yarışmalarına, 25 okuldan 10 bin öğrenci katıldı. Yarışmaların final etabı ise 25 okuldan 450 öğrencinin katılımıyla Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Birbirinden heyecanlı ve coşkulu geçen yarışmalara sonunda 3. sınıflar arası "Mendil kapmaca" yarışmasında birinci 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu, ikinci Çağatay Uluçay İlkokulu, üçüncü Taytanlı İlhan İlkokulu, dördüncü Üzümcüler İsa Artunç İlkokulu oldu.
4. sınıflar arasında ise birinci Çağatay Uluçay İlkokulu, ikinci Cumhuriyet İlkokulu, üçüncü Taytanlı İlhan İlkokulu, dördüncü ise Türk Hava Kurumu İlkokulu oldu. Fair Play ödülleri ise 10 Ekim İlkokulu'na verildi. Dereceye giren okullara madalya ve kupalarını Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Levent Çimen, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selendi’nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü devam ediyor
YEREL HABERLER Selendi’nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü ...
Turgutlu'da intihar girişiminde bulunan genci vatandaş kurtardı
YEREL HABERLER Turgutlu'da intihar girişiminde bulunan genci ...
Salihli’de mesleki eğitim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Salihli’de mesleki eğitim sergisi açıldı
Alaşehirli öğrenciler Model Uçak Türkiye Şampiyonası'nda madalyaları topladı
YEREL HABERLER Alaşehirli öğrenciler Model Uçak Türkiye ...
Turgutlu'da 'Müze Sohbetleri' yoğun ilgiyle başladı
YEREL HABERLER Turgutlu'da 'Müze Sohbetleri' yoğun ilgiyle başladı
Gecekondular arasında kaybolan tarih yıkımlar sonrası gün yüzüne çıktı Manisa’nın eski yerleşim yeri olan Spil Dağı eteklerindeki tarihi yapılar Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin projeleri ile ortaya çıkmaya başladı Tüm çalışmalar tamamlandığında Manisa bambaşka bir görünümde yeni bir siluete kavuşmuş olacak
YEREL HABERLER Gecekondular arasında kaybolan tarih yıkımlar sonrası ...
Manisa BŞB'de ilk imzalar teknik kadrodan
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de ilk imzalar teknik kadrodan
Soma Belediyesinde yaz çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Soma Belediyesinde yaz çalışmaları devam ediyor
Alaşehir'deki gıda zehirlenmesinde 2 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Alaşehir'deki gıda zehirlenmesinde 2 kişinin tedavisi ...
Şehzadeler Belediyesi tarımsal desteklemelerine yenilerini ekliyor
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi tarımsal desteklemelerine ...
Büyükşehirin bu projesi meslek sahibi yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin bu projesi meslek sahibi yapıyor
Manisa'da 7 kişi, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi
YEREL HABERLER Manisa'da 7 kişi, yedikleri tavuklu pilavdan ...
Alaşehir’de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Alaşehir’de seyyar satıcıdan pilav yiyen 7 kişi ...
Süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Süt toplama kamyonetinin çarptığı çocuk öldü
Süt taşıyan kamyonetin çarptığı Miraç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Süt taşıyan kamyonetin çarptığı Miraç hayatını ...
Manisa’daki feci kazada ölü sayısı 3’e çıktı
YEREL HABERLER Manisa’daki feci kazada ölü sayısı 3’e çıktı
MASMEK kursiyerleri hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER MASMEK kursiyerleri hünerlerini sergiledi
Mutlu ve Lalapaşa'da kentsel dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Mutlu ve Lalapaşa'da kentsel dönüşüm başlıyor
Salihli’de orman kaçakçılarına geçit yok
YEREL HABERLER Salihli’de orman kaçakçılarına geçit yok
Otomobilin motosikletine çarptığı seyyar kokoreççi öldü 
YEREL HABERLER Otomobilin motosikletine çarptığı seyyar kokoreççi ...
Başkan Çetin Akın: “Turgutluspor’u siyasi malzeme yapmayalım”
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın: “Turgutluspor’u siyasi malzeme ...
Manisa BBSK’da yeni sezonun ilk imzaları atıldı
YEREL HABERLER Manisa BBSK’da yeni sezonun ilk imzaları atıldı
Şehitlerin isimleri Turgutlu’daki parklarda yaşayacak
YEREL HABERLER Şehitlerin isimleri Turgutlu’daki parklarda yaşayacak
Manisa İtfaiyesi yaz mevsimi için alarma geçti
YEREL HABERLER Manisa İtfaiyesi yaz mevsimi için alarma geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.