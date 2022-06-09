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Ali Babacan: 6'lı masada bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmadı

DHA

Ali Babacan: 6'lı masada bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmadı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugüne kadar 6 genel başkanın oturduğu hiçbir toplantıda herhangi bir isimle ilgili 'bu cumhurbaşkanı adayı olabilir ya da bu cumhurbaşkanı olamaz' diye bir değerlendirmede bulunmadık. Gündemimizde bugüne kadar hiç olmadı" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da, Manisa Küçük Sanayi Sitesi ve semt pazarını ziyaret edip, esnafın sorunlarını dinledi. Babacan, ardından partisinin Manisa İl Başkanlığı'na geçerek burada basın açıklaması yaptı. Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Ali Babacan, 6'lı masa görüşmelerine de değindi. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunan Babacan, "Seçimlerden sonra kurulacak hükümet ilk günden itibaren ne yapacağıyla ilgili önünde kalın bir dosyası olacak. Seçimlerden sonra eğitimde ne yapalım, sağlıkta ne yapalım diye plan program yapmaya başlarsak vakit su gibi akıp geçiyor. Biz bunun için bugünden çalışıyoruz. Seçim sonrası ne yapacağımızla ilgili net bir tablo elimizde var. Türkiye artık kronik yüksek enflasyon dönemine girmiştir. Fakat bu hükümet yanlışta ısrar ve inat ederse akıldan ve bilimden uzak ekonomiyle ilgili kararlar alırsa ülkemiz bırakın kronik enflasyonu, hiper enflasyon dönemine girer. Allah korusun bu ülkenin insanları çok büyük bedel öder. Zaten bedel ödüyorlar. Bugün emekli maaşı ve asgari ücretle geçinen sabit gelirli, dar gelirli vatandaşlarımız zaten şu an büyük bir bedel ödüyor. Bunun herkes farkında ama hiper enflasyon dönemine girmek demek bugün ödenen bedellerin katlanması demek. Ülkedeki yoksulluğun artması ve mutlak yoksulluğun derinleşmesi demektir" diye konuştu.
'ADAY SEÇİMLERE YAKIN AÇIKLANACAK'  
Ortak adayın seçimlere biraz daha yakın zamanda açıklanmasına yönelik karar aldıklarını dile getiren Babacan, "Masada 6 siyasi parti var ve 6 lider var. 6'lı masanın hedefi şu an için ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Bu aşamada ortak bir karar ortaya koymuş durumdayız. Bir başka kararımızın bu ortak adayın seçimlere biraz daha yaklaşınca karar verilmesi ve açıklanmasıdır. Şu an da yoğun bir şekilde ne yapılması gerektiğine ilişkin çalışıyoruz. Önce yapabilecek işleri tanımlamamız gerekiyor. Ondan sonra o işleri yapabilecek, cumhurbaşkanlığı pozisyonunda bu ülkeyi parlamenter sisteminde ruhuna uygun bir şekilde kim yönetebilir diye onu konuşmaya başlayacağız. Önce bir işi tanımlamamız gerekiyor" diye konuştu.
'CUMHURBAŞKANI DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNMADIK'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön plana çıktığına yönelik soru üzerine Babacan, "Bugüne kadar 6 genel başkanın oturduğu hiçbir toplantıda herhangi bir isimle ilgili 'Bu cumhurbaşkanı adayı olabilir ya da bu cumhurbaşkanı olamaz' diye bir değerlendirmede bulunmadık. Gündemimizde bugüne kadar hiç olmadı, öncelikle biz yapılacak işi çalışıyoruz. Hem parlamenter sistemi kabul edecek hem de geçiş sürecinin yol haritasını kabul edebilecek, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. 6 genel başkandan biri olabilir, dışarıdan da olabilir ama 6'lı ortamda bugüne kadar bunların hiçbirini konuşmuş değiliz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-06-09 17:13:33

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