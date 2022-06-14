Türk Eğitim Sen istişare toplantısını Salihli’de yaptı

Türk Eğitim Sen Manisa Şubesi Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı, Salihli'de gerçekleştirildi.

İsmail Görgülü Başkanlığındaki Salihli Türk EğitimSen yönetiminin ev sahipliği yaptığı il istişare toplantısı Salihli Belediyesi Gümüş Kafeterya da yapıldı.

Manisa Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Hamit Aydın, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Türk EğitimSen Başkanı Görgülü, onurlu ve dik duruş sergileyen, davasına sahip çıkan Türk EğitimSen üyelerini Salihli’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

20212022 Eğitimöğretim yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantı da Türk Eğitim Sen üyeleri, sendikal anlamda fikir alışverişinde bulundu. Gelecek eğitimöğretim yılında neler yapılabileceğini Salihli’de konuştuklarını anlatan Manisa Türk EğitimSen Şube Başkanı Hamit Aydın, gelecek eğitimöğretim yılında yetkiyi almak için ciddi anlamda mücadele edeceklerini söyledi.

Kayda ve Karaoğlu ziyaret etti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Genişletilmiş İl İstişare toplantısını Salihli’de gerçekleştiren Türk EğitimSen üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda, Manisa Türk EğitimSen Şube Başkanı Hamit Aydın’dan sendika hakkında bilgiler aldı.

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