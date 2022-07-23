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Turgutluspor eski başkanlarına plaket verecek

DHA

Turgutluspor eski başkanlarına plaket verecek


TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'da yeni yönetim eski kulüp başkanlarını onurlandıracak. Kırmızı-siyahlılarda geçen ayki kongrede göreve gelen Başkan Bülent Daşkan, 25 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te Turgutluspor´da başkanlık yapmış isimlere hizmetleri için teşekkür plaketi taktimi yapacaklarını belirtti. Açıklama yapan Bülent Daşkan, "Şanlı kulübümüz Turgutlusporumuza hizmet etmiş eski başkanlarımızı onurlandırmak için yönetim kurulumuz ile bir karar aldık. Eski başkanlarımız ile bir araya gelip hem yemek yiyeceğiz hem de kulübümüze yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür plaketi takdim edeceğiz. Ayrıca yeni transferlerimizi de bu yemekte açıklayacağız" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını da sürdüren Turgutluspor, 27 Temmuz'da Nazilli Belediyespor'la deplasmanda, 10 Ağustos'ta Somaspor'la evinde özel maç oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2022-07-23 11:18:22

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