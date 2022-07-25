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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor'dan anlamlı jest

DHA

Turgutluspor'dan anlamlı jest


TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor'da yeni yönetim bir ilke imza atıp eski başkanları hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketiyle onurlandırdı. Başkan Bülent Daşkan ve yöneticilerin yer aldığı tesislerde yapılan yemeğe Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve protokol üyeleri katıldı. Yemek sonrası kısa bir açıklama yapan Bülent Daşkan, "Turgutlusporumuzun başarısı için yola çıkmış bulunmaktayız. Elbette bu başarı hedefine ulaşmak için birlik, beraberlik, sevgi ve saygı doğrultusunda hareket ederek, ilçemizin değerli yöneticileri ve eski başkanları ile fikir alışverişi ve birlikteliği en önemli dayanağımız olacaktır. Bu anlamda bizlere desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyor ve inanıyorum" dedi.
Daşkan, "Turgutluspor maalesef an itibariyle görmek istediğimiz ve şanlı geçmişine layık bir yerde değildir. Onun için Turgutlusporumuzu ivedilikle, layık olduğu üst liglere taşımamız gerekiyor. Turgutluspor o eski şanlı günlerine Allah´ın izniyle kavuşturacağız. Bunu başarmak için tüm imkanlarımızı da bu doğrultuda seferber edeceğiz. Yeter ki Turgutlulu hemşerilerimiz Turgutluspor´a olan inançlarını ve desteklerini esirgemesinler. Bizlerin en büyük motivasyonu taraftarımızın destekleridir. Turgutlusporumuzu güzel günler bekliyor. Bunu hep birlikte başaracağız. Burada bizleri yalnız bırakmadığınız ve katılımlarınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. Yemeğin ardından yaş günü olan Bülent Daşkan´ın doğum günü de pasta kesilerek kutlandı.
TEKNİK HEYET VE TRANSFERLER TANITILDI
Yemeğin ardından davetlilerin de katılımıyla teknik heyet ve yeni transferler tanıtıldı. Teknik Direktör Sadun Hoşbay ve ekibi Analiz ve Atletik Performans Antrenörü Bahri Bentür, Yardımcı Antrenör Nordin Akhamrane ve Yaşar Kıygan, Kaleci Antrenörü İlhan Yılmaz ve yeni transferlerden Dede Çelik, İlhan Aslanoğlu, Mahmut Demirgan, Muhammed Ebrar Yıldırım, Anıl Kara ve Mustafa Köroğlu basın karşısına geçerek poz verdi. Teknik ekibe ve yeni transferlere başarılar dileyen Başkan Bülent Daşkan, "Teknik Direktörümüz Sadun Hoşbay ve ekibine olan inancımız tam. Oyuncularımıza da inanıyor ve güveniyoruz. Hocamızın isteği doğrultusunda transferler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.  DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2022-07-25 16:43:14

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