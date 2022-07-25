Salihli'de evlerden hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde farklı tarihlerde 2 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarından kimği belirlenen şüpheli yakalandı.

Salihli'nin Seyrantepe ve Şehitler Mahallesi'nde iki evde farklı tarihlerde hırsızlık olayı meydana geldi. Adreslerde oturanların şikayeti üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede ve evlerden birinde bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli M.A.T. (34) polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-07-25 20:27:11



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