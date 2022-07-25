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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adem Büyük Manisa FK’da

İHA

Adem Büyük Manisa FK’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli golcü Adem Büyük’ü kadrosuna kattı.
Manisa Futbol Kulübü, golcü oyuncu Adem Büyük ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Adem Büyük, “Öncelikle Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllar önce Manisa’da güzel deneyimler ve şampiyonluk yaşadım. Tekrar başladığım yer olan Manisa’ya geri dönüş yaptım diyebiliriz. Bana inanan, güvenen ve hedefleri olan bir kulübe geldim. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her zaman söylediğim gibi hiçbir sorumluluktan ve mücadeleden kaçmayan bir Adem Büyük izlettireceğim. Buraya yeni bir hikaye yazmaya geldim. Bu hikayede yer almak için sahada elimden gelen gayreti göstereceğim. Genç arkadaşlarımıza tecrübelerimizi de aktarmaya çalışacağız. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize teşekkür diyorum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur” dedi.
Adem Büyük transferinin takıma büyük bir güç katacağını dile getiren Başkan Vekili Engin Anlı ise “Adem Büyük adı gibi ‘Büyük’ bir transfer. Öncelikle Manisamız’a hayırlı olmasını diliyorum. Çok deneyimli, çok tecrübeli, yıllarca Süper Lig’de Avrupa kupalarında önemli maçlarda oynamış, çok güzel goller kaydetmiş önemli bir golcü. Adem Büyük ismi üzerine çok fazla yorum yapmak doğru olmaz. İnşallah Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok başarılı maçlara imza atacak. Adem Büyük, genç oyuncularımız için rol model olacak bir oyuncu. Manisa Futbol Kulübü formasıyla kendisine başarılar diliyorum. Bir kez daha Manisa'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Adem Büyük’ün kariyeri başarılarla dolu. 30 Ağustos 1987’de Artvin’de dünyaya gelen Adem Büyük, futbola Artvin Hopaspor altyapısında başladı. Artvin Hopaspor'dan Beşiktaş alt yapısına transfer olan ve daha sonra Akçaabat Sebatspor, Zeytinburnuspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Kasımpaşa formaları giyen Adam Büyük 20192020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başaran Adem Büyük, sarıkırmızılı formayla TFF Süper Kupa’nın sahibi oldu. Adem, Yeni Malatyaspor'daki son iki sezonunda ise 59 maçta forma giydi ve 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Adem Büyük, ilk kez 2004 yılında milli takım kariyerine başladı. Türkiye U18 Milli Takım formasını giyen Adem Büyük 2 yıl sonra U21 Milli Takım kadrosuna davet edildi. Kariyerinde ilk kez 2013 yılında A Milli Takım forması giyen Adem Büyük toplamda 15 milli maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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