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Liseyi dışarıdan bitiren Filiz, YKS'de 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bıraktı

DHA

Liseyi dışarıdan bitiren Filiz, YKS'de 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bıraktı


Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Selendi ilçesinde 2 çocuk annesi Filiz Sert (26), gidemediği liseyi açıktan bitirip, gece-gündüz çalışarak 3,5 ayda üniversite sınavına hazırlandı. Eşit ağırlık alanında 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bırakan Sert, Türkiye 1671'incisi oldu. Hep savcı olmayı hayal ettiğini belirten Sert, ilk tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullanacağını söyledi.
Filiz Sert, ilkokulu kırsal Yeşil Mahallesi'nde, ortaokulu ise taşımalı olarak komşu mahalle Çortak'taki Ömer-Nimet Kahraman Ortaokulu'nda tamamladı. Ailesinin maddi imkanları olmadığı için liseye gidemeyen Sert, 2 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle kayıt yaptırdığı açık liseyi ise 1,5 yılda bitirdi. Kendisini denemek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Sert, hiçbir destek almadan ve dershaneye gitmeden 3,5 ay boyunca gece-gündüz çalışarak eşit ağırlıkta 492,62528 puan alarak, 3 milyon 243 bin 425 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye 1671'incisi oldu.
'KPSS'YE GİRİP MEMUR OLMAK İSTİYORDUM'
Arkadaşının liseyi açıktan bitirebileceğini söylediğinde, "Dalga mı geçiyorsun. Dışarıdan lise mi okunur" dediğini belirten Filiz Sert, "Sonrasında böyle bir şeyin mümkün olduğunu öğrendim ve kayıt yatırdım. İki çocuğuma rağmen mezun olmayı başardım. Ancak üniversiteye gitmek gibi düşüncem yoktu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girip, memur olmak istiyordum. Yine arkadaşımın tavsiyesiyle kendimi denemek için üniversite sınavına girdim. 3,5 ay boyunca gece-gündüz sınava hazırlandım. Sınava girerken kazanacağımı düşünüyordum. Böyle bir sonuç alacağım düşünmemiştim. Çok mutlu oldum ve sevindim. Arkadaşlarım da bu başarım nedeniyle mutlu oldu" dedi.
Hep savcı olmayı hayal ettiğini belirten Sert, ilk tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullanacağını söyledi. Bu fakülteye kayıt yaptırabilmek için puanının tuttuğunu da belirten Sert, "Okumanın yaşı yok. Hayatta ne olacağı belli olmuyor. Ailelere, ekonomik durumları kötü de olsa çocuklarını okutmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Selendi Uğur ÇAKMAK
2022-07-28 10:27:21

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