Salihli’de yapılacak olan aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı

Manisa’nın Salihli ilçesine yapılması planlanan aile sağlığı merkezi ile 2 mahalleye hizmet verilecek.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi’ne Salihli Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binasının yapım protokolü Valilik Makamında taraflar arasında imzalandı. Vali Yaşar Karadeniz, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş arasında imzalanan protokol ile aile sağlığı merkezi hizmet binası 983,00 metrekare yüz ölçümlü alan üzerine yapılacak ve SalihliDedetaşı ve Beş Eylül mahallelerine hizmet verecek. İmzalanan aile sağlığı merkezi protokolünün hayırlı olmasını dileyen Vali Karadeniz, bu sağlık yatırımının yapılmasına katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş da imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

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