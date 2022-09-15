Üzüm kaldırma makinesine düşen çiftçi öldü

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EMRE SAÇLI/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde dengesini kaybedip, üzüm kaldırma makinesine düşen çiftçi Kamil Ertuğrul (49), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemerdamları Mahallesi Hacımusluk-Akçataş mevkisinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Kamil Ertuğrul, kuruyan üzümleri sergiden kaldırmaya gitti. Üzüm kaldırma makinesi ile ürün toplamaya başlayan Ertuğrul, bir anda dengesini kaybedip, makinenin içine düştü. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Kamil Ertuğrul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Makineden çıkarılan cErtugrul´un cansız bedeni, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli EMRE SAÇLI

2022-09-15 10:48:27



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