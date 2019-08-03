Bursa-İzmir karayolunun Manisa mevkiinde seyreden otobüs aniden alev aldı. Otobüs mürettebatının anında müdahalesiyle yolcular tahliye edildi.
Jandarma birimleri ise Gülpembe'den İstanbul yönüne giden trafiği keserek itfaiye ekiplerinin yangın yerine ulaşmasını sağlıyor
YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER ALO 112'Yİ ARADI
Kısa sürede alevler arasında kalan otobüsteki yangını yoldan geçen sürücüler 112 komutan merkezini arayarak olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri istedi.
OTOBÜS MÜRETTEBATI HIZLI DAVRANDI
İki şoför ve muavinlerin acele davranıp, yangın çıkar çıkmaz yolcuları vakit kaybetmeden tahliye edince olası bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.
SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Metro turizme ait yolcu otobüsünde çıkan yangın hızla kontrol altına alınırken, yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
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