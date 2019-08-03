Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Manisa yakınlarında yolcu otobüsü yandı!

Bursa-İzmir karayolu Manisa mevkiinde yolcu otobüsün motoru alev aldı. Şoför ve muavinlerin çabuk davranmasıyla yolcular tahliye edildi ve facia önlendi...

Manisa

Bursa-İzmir karayolunun Manisa mevkiinde seyreden otobüs aniden alev aldı. Otobüs mürettebatının anında müdahalesiyle yolcular tahliye edildi. 

Jandarma birimleri ise Gülpembe'den İstanbul yönüne giden trafiği keserek itfaiye ekiplerinin yangın yerine ulaşmasını sağlıyor

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER ALO 112'Yİ ARADI

Kısa sürede alevler arasında kalan otobüsteki yangını yoldan geçen sürücüler 112 komutan merkezini arayarak olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri istedi.

OTOBÜS MÜRETTEBATI HIZLI DAVRANDI

İki şoför ve muavinlerin acele davranıp, yangın çıkar çıkmaz yolcuları vakit kaybetmeden tahliye edince olası bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Metro turizme ait yolcu otobüsünde çıkan yangın hızla kontrol altına alınırken, yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli'ye gitmek isteyen 51 göçmen Ayvalık'ta yakalandı
GÜNDEMAyvalık’ta 51 göçmen yakalandı
Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren genç kayboldu
GÜNDEMSerinlemek için girdiği kanalda kayboldu
Eski milletvekili Bekir Erdoğan hayatını kaybetti
GÜNDEMEski milletvekili vefat etti
Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangın
GÜNDEMİşçi barakalarında yangın çıktı
Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEMElazığ 3.3 ile sallandı
Son dakika... Balıkesir'de otobüs yangınıyla ilgili iki şoför tutuklandı
GÜNDEMOtobüs yangınıyla ilgili 2 tutuklama
SON DAKİKA facia: Muş'ta 4 çocuk nehirde boğuldu, 2 çocuk kayıp
GÜNDEMMuş'ta 3 çocuk nehirde boğuldu, 1 çocuk kayıp
Esenyurt’ta korkutan yangın: 20 kişi kurtarıldı
GÜNDEMBinayı dumanlar sardı, 20 kişi kurtarıldı
Son dakika: Jandarma ve MİT'ten sınır ötesi operasyon
GÜNDEMJandarma ve MİT'ten Suriye'de ortak operasyon
Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde son dakika gelişmesi!
GÜNDEMAnestezi teknikeri Ayşe'nin ölümünde akılalmaz detay!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X