Manisa Belediye başkan adayları kimlerdir? Manisa Belediyesi hangi partide? Manisa Belediye başkanı kimdir? Manisa Belediyesi hangi partide? Manisa Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Manisa Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL