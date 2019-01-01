Manisa'da polis ve jandarma uygulama noktalarına yılbaşı dolayısıyla ziyarette bulunan Vali Ahmet Deniz, denetim için durdurulan sürücülere kitap dağıttı

Manisa Valisi Deniz, yılın son saatlerinde görev başında olan jandarma ve polis ekiplerini yalnız bırakmadı. AA'nın haberine göre; Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Deniz, personelle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Ayrıca Deniz, Manisa'da görev yapan Ağrılı bir jandarmanın ailesini telefonla arayıp yeni yılını tebrik etti.

Uygulama noktasında denetim için durdurulan sürücülerle de sohbet eden Deniz, araçtakilere ve uygulama noktalarında bulunan tüm emniyet güçleri ile basın mensuplarına kitap dağıttı. Deniz'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç eşlik etti.

"2019'DA MANİSA HER YERDE OKUYOR"

Vali Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitabı en güzel hediye olarak gördüğünü, yılın son gününde kitap verdiği vatandaşların bunun alışkanlık haline getirip yıl boyunca okumasını temenni ettiğini söyledi.

Kazaların azaldığı, ölümlerin olmadığı bir yıl dilediğini belirten Deniz, "Biz de uygulama için durdurduğumuz vatandaşlarımıza kitap hediye ediyoruz. Yıl boyu okumalarını istiyoruz. '2019'da Manisaher yerde okuyor', bunu 2019'un sloganı yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı her yerde okumaya davet ediyorum." dedi.

"EYVAH ÇEVİRME VAR DİYE GİRDİK, KİTAP ALDIK"

Kitap hediye edilen sürücülerden Ahmet Tüysüz, Vali Deniz'in hediyesinden oldukça memnun kaldığını anlattı.

Hiç ummadığı bir durumla karşılaştığını dile getiren Tüysüz, "Buraya, 'Eyvah, çevirme var' diye girdik ama şimdi kitap alıp gidiyoruz. Çok sevindim, devamlı böyle olmasını istiyorum." diye konuştu.

Ahmet Tüysüz de Vali Ahmet Deniz'e kitap hediyesine karşılık tespih armağan etti.

Sürücü Ertuğrul Göleli ise yeni yılın ilk dakikalarında karşılaştıkları sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Ülkemiz için böyle adımlar önemli. Sadece insanımıza çevirme değil, bu saatte kutlama yaparak da hizmet verilmesi güzel bir an bizim için. Ben de Sayın Valimden bu kitabı aldım, benim için çok değerli. Bundan sonra hayatımıza adımları hep okuyarak atacağım. Yeni nesillere örnek olarak yapalım bunu." ifadelerini kullandı.

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