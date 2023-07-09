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        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!

        İstanbul'da motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan Melike D. adlı şüpheli, ortalığı birbirine kattı. Polis merkezinde olay çıkaran zanlının üst aramasında ise uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberi..

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 11:51
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
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        İstanbul'da manken olduğunu iddia eden Melike D. adlı genç bir kadın trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapınca bekçiler tarafından durduruldu.

        Ancak genç kadın bekçilerden kaçarak kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi. Gelen takviye ekipleri de genç kadını polis merkezine götürdü.

        Gözaltına alınırken polis ekiplerine hakaretler yağdıran şüpheli, polis merkezinde de olay çıkardı ve bir kadın polisin saçını kopardı. Ardından da rujuyla polise hakaretler içeren cümleler yazdı.

        Olayda nezarethaneye girmek istemeyen şüpheli, aniden kendini yere attı. Bu sırada rujunu çıkaran ve yere polise hakaretler içeren yazılar yazan şüpheli, takviye için gelen kadın polise saldırdı ve polisin saçını kopardı. Tüm bu yaşananlara neden olan gerçek ise üst aramasında ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinden 0.1 grama yakın uyuşturucu madde bulundu.

        Melike D. adlı şüpheli, "polise mukavemet, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan mahkemeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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