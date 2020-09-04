Mankenlerin güzellik sırları

Ünlü modeller yaşları ilerlese dahi korudukları fizikleri ve güzellikleriyle göz kamaştıran ve özenilen kişiler arasındadırlar. Doğum yapsalar daha sanki hiç kilo almamışlar gibi ekranlara geri dönerler ve daha ışıltılı görünürler. Mankenlerin bu güzelliğinin sırrı tabi ki yaşam biçimleri ve bakımları sayesinde oluşmaktadır.

İşte bu ünlü modellerin uyguladıkları yöntemler şunlardır;