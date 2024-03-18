Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş: Göreve geldiğimizde metro hattı projesi yoktu

        Mansur Yavaş: Göreve geldiğimizde metro hattı projesi yoktu

        Mansur Yavaş, "Göreve geldiğimizde hiçbir metro hattı projesi yoktu. Ve bize verilen tek metro hattı da Mamak metro hattı. Keçiören- Havaalanı arasını da kendileri yapıyordu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:14 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Göreve geldiğimizde metro hattı projesi yoktu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Otonomide, Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan ile Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED)-Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) Başkanı Aydın Erkoç ile bir araya geldi. Yavaş, metro projeleriyle ilgili açıklama yaparak, "Biz seçildikten sonra Mustafa Tuna, Çayyolu metrosunu devretmişti. Melih Bey, daha önce Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiği için Ulaştırma Bakanlığı yapacak, parasını belediyeden alacaktı."

        "GÖREVE GELDİĞİMİZDE HİÇBİR METRO HATTI PROJESİ YOKTU"

        "Bilet ücreti üzerinden anlaşmışlar. 28 Nisan'da birdenbire Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevzuat değişti. Bize devletten gelen payın yüzde 5'ini kesmeye başladılar. Ve biz şu an reel olarak 5,5 milyar lira ödedik ve Çayyolu'nun borcunu ödedik. Göreve geldiğimizde hiçbir metro hattı projesi yoktu. Ve bize verilen tek metro hattı da Mamak metro hattı. Keçiören- Havaalanı arasını da kendileri yapıyordu. Şimdi Keçiören- Gar bağlantısı 3 kilometre, orayı kesmeye başladılar. Ben de bunun üzerine 'Dünyada hiçbir yerde metro, 3 yılda, 5 yılda ödenmez' dedim. Biz uzun vadeli kredi alırız. Çünkü Mamak metrosu için uzun vadeli kredi aldık. 'Bize devredin biz yapalım' diye yazdım. Bize verdikleri tek metro Mamak metrosuydu. Diğerlerinin projesi yoktu. Keçiören-Havaalanı arasını da kendileri yapıyordu."

        Fotoğraf: AA

        "YAPMA YETKİSİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDA"

        "Benim 2019'daki projeme göre zaten Siteler içinden geçip buraya gelecekti. Fakat 'Biz bunun projesini yapıyoruz' deyince onun uygulanma imkanı kalmadı. Niye yapmıyor Ulaştırma Bakanlığı? Sadece havaalanından Ankara'ya gelecek yolcu kurtarmıyor, maliyet 2,5 milyar dolar. Ben yazdım 'Madem öyle nasıl olsa benden bu parayı alacaksınız, verin ben yapayım, yapmıyorsunuz.' 2022'den beri yatırım programında. 2023'te yapmadılar. 2024'te de 3 bin lira koydular. Yapma yetkisi Ulaştırma Bakanlığı'nda. Bu neyi gösteriyor? 'Yapmayacağız' demektir. Metroyla ilgili durum bu" ifadelerini kullandı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanacak Mamak metro hattı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını kaydeden Yavaş, "Çıktık aslında ocak ayında. Türkiye'de işleri biliyorsunuz. 9 firma yeterlilik aldı. Büyük iş. 9 firmadan da birileri girdi, diğer 3 firma teklif vermedi ya da verdirmediler bilmiyorum. Tam 200 milyon Euro fazla teklif verdiler. 200 milyon Euro hepimizden çıkacaktı. Ben iptal ettim. Şimdi Türk parası üzerinden ihaleye çıkarıyoruz" diye konuştu. Yavaş, Otonomi Yönetim Kurulu üyelerinin alternatif yol taleplerine ilişkin de projenin hazır olduğunu ve nisan ayının sonunda ihaleye çıkılacağını söyledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"