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Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, Habertürk'te Teke Tek Seçim Özel' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.
Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satırbaşları:
SAHTE SENET İDDİALARI
Tecrübeli avukat sahte senet vermez. Davanın değeri 10 milyon lira. İşimizi resmi yapmak istediler. Biz 600 bin dolara anlaştık. Biz vergileriyle beraber 300 bin dolar düşeceğini hesap ederek 600 bin dolara anlaştık. Biz Necmettin Kesgin'in davasını almadık. Döviz bürom var diyerek bana kendi senedini verdi. Biz icraya verdik. Kendine ulaşamadım. İcraya verdikten sonra imza onun çıkmadı. Biz para cezasına çaptırılınca uyku uyuyamadım. Bu senedin sahte çıktığını oradaki hakim gördü.
Dava sonuçlandı. 6,5 yıl hapsi istinafta. Sanığın Gazi Üniversitesi'ne sahte geçişi ortaya çıkıyor. ÖSYM belgesini sahte düzenliyor. Biz bilgisayarı verdiğimizde çok sayıda çocuk pornosu çıktı. Bu şahsın tutuklu olması lazımdı.
Biz bu firmanın 2013 yılında davasını takip ediyoruz. Daha başka davalarımızda var. 30 milyon liralık başka bir davası daha var. Onlarda dava açtı. Alınmayan paraya fatura falan kesilmez. Kim kimi kullanıyor bu arada bilinmiyor.
"TARİHİ FARK YİYECEKLER, PİŞMAN OLACAKLAR"
20 bin işçiyi işten çıkaracak dediler. Kirli siyasetin dayandığı nokta yargıya kadar geldi. Bu şehir bu iğrenç oyunu bozacak. Böyle devam eden dosyanın bir amacı olabilir o da adli yargılamayı etkilemek. 10 yıl belediye başkanlığım var. Bu olay ters tepecek. Tarihi fark yiyecekler, pişman olacaklar. Bu dosyalar aynı gazeteye gitti. Anketler artıkça bunu çıkardılar ortaya. Benim Necmettin Kesgin ile bir arkadaşlığım yok. Ben asla temsil etmedim.
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