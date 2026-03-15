        Mansur Yavaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla iftar programında bir araya geldi

        Giriş: 15.03.2026 - 00:37 Güncelleme:
        ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla iftar yaptı.

        Şehit ve gazi yakınlarına her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirten Yavaş, "Bütün ihtiyaçlarınızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Lütfen taleplerinizi bildirmeye devam edin." ifadesini kullandı.

        Türk milletinin gerektiğinde fedakarlık yapabileceğini belirten Yavaş, şehit ailelerinin "Vatan sağ olsun" diyerek acılarını kalplerine gömdüğünü ifade etti.

        Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere değinen Yavaş, bazı çevrelerin "Sıra Türkiye'de" söylemlerine tepki göstererek, "Siz Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Siz Türk milletini tanımıyorsunuz. Böyle bir şeye teşebbüs ettiğiniz zaman, sınırlarımıza herhangi bir müdahale olduğu zaman bu insanların hepsi yumruk gibi bir araya gelip tepenize vururlar." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

