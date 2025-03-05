Mansur Yavaş: Siyasette insan kendi kendine kefil olabilir

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı. İftarın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş'a, CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker’e rozet takıldığı sırada Genel Başkan Özgür Özel’in ‘Mansur Başkan’ın emaneti’ sözleri hatırlatıldı ve Beker’in CHP’ye geçmesi sürecinde dahli olup olmadığının soruldu.

Bu süreçte bir müdahalesinin olmadığını ifade eden Mansur yavaş, “Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir’de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada da görüşürüz ancak transferinden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası. Genel Başkanımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir" dedi.

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"TEREDDÜTLERİMİZ VAR"

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili soru üzerine Yavaş, "Henüz silah bırakan, teslim olan yok. Sadece görüşmeler var. Görüşmelere şehit ailelerini dahil etsinler lütfen. Onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını kimse istemez. Barışı herkes ister ama geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var. Çünkü ne zaman bu deneme yapılmış daha sonrasında toplum çok acı çekmiş. İnşallah öyle olmaz. Gelişmelere bakacağız, şart koşuldu mu koşulmadı mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Binali Yıldırım, Başbakanlık yapmış birisi; boş konuşması veya bilmeyerek konuşması mümkün değil. Bu konuşmaların açıklanması lazım. Tereddütlü olunca şehit aileleriyle yaptığımız bir iftarda onların moralini üstte tutacak, üzüntülerini azaltacak şekilde konuşma yapmamız gerekti" ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.